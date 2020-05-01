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Прокуратура потребовала от тролейбусного управления заменить гнилую опору на улице 22 Съезда КПСС

Опубликовано Сегодня, 13:42

Бежицкая районная прокуратура Брянска провела проверку сообщений в интернете о гнилой опоре уличного освещения на улице 22 Съезда КПСС. Об этом в среду сообщило областное надзорное ведомство.

Проверка показала, что столб, на который жаловались брянцы в соцсетях, действительно прогнил и в любой момент может упасть.

В Брянское троллейбусного управление, на балансе которого находится проблемный столб, поступило представление о его замене. Реакция руководства управления находится на контроле районной прокуратуры.

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