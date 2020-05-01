В Брянске прошел град размером с орех

В Брянске днем среды прошел крупный град. Сначала стихия обрушилась на Фокинский район, где градинами повредило много машин. Затем туча двинулась в направлении центра.

Пользователи социальных сетей делятся в брянских пабликах фотографиями градин размером с орех.

В комментариях пишут, что нарушители самоизоляции скоро будут радоваться граду как гарантии, что, пока он идет, с улицы не выгонит даже полицейский патруль.

Синоптике обещают дожди на Брянщине до конца недели.