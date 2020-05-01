Улицу Пушкина в Брянске затопило во время дождя

Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте в среду опубликовал фотографию потопа, случившегося во время дождя на улице Пушкина в Володарском районе Брянска.

«На этот раз утонула Володарка. Улица Пушкина», — написал он.

Другие участники сообщества отмечают в комментариях, что ситуацию спасут знаменитые володарские кони.

Ранее мы сообщали, что на Брянск в среду обрушился град размером с лесной орех.