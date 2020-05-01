На Володарке не отвечают санитарным нормам 50 контейнерных площадок для мусора
Прокуратура Володарского района Брянска выявила на подведомственной территории 50 контейнерных площадок для мусора, не отвечающих санитарным нормам.
На них нет водонепроницаемого твердого основания из бетона и асфальта, металлического ограждения и крыши.
Иск с требованием привести площадки в порядок, адресованный мэрии Брянска, надзорное ведмоство направило в Советский районный суд города.
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