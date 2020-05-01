В окрестностях Белых Берегов нашли медвежьи следы
Участник сообщества поселка Белые Берега во ВКонтакте утром четверга опубликовал фото следов медведя, которые, по его словам, заметил в районе прилегающих к реке Снежеть Аховских лугов в окрестностях поселка.
Рядом со следам лежала недоеденная протухшая туша карпа. Предположительно, медведь и лакомился рыбой, поскольку эти звери предпочитают еду «с душком».
«Уважаемые рыбаки, помните, сейчас на территории Брянской области введен период самоизоляции, потерпите, скоро все кончится. Неуважаемые браконьеры, знайте, на водоёмах нерест, коронавирус и голодный медведь, а от вас пахнет как от того карпа, остановитесь!», — написал автор публикации.
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