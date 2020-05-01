На «Культуре» в День Победы покажут фильм о братьях Ткачевых
В эфир федерального телеканала «Культура» в День Победы выйдет документальный фильм, в которым участвуют художники из Брянска, основатели музея братьев Ткачевых Сергей и Алексей. Об этом сообщил в четверг региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Фильм, который снимался в прошлом году в музее братьев, выйдет в эфир в 12:30 9 мая.
В нем о своем участии в войне вспоминают сами художники и другие ветераны: Борис Неменский, Виктор Иванов, Рошаль Натапова, Валентин Сидоров, Клара Власова, Павел Никонов, Андрей Тутунов, Виталий Меньшиков.
Самому младшему из братьев 89 лет.
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