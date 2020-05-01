Поиск по сайту
Поиск по сайту

На «Культуре» в День Победы покажут фильм о братьях Ткачевых

Опубликовано Сегодня, 11:20

В эфир федерального телеканала «Культура» в День Победы выйдет документальный фильм, в которым участвуют художники из Брянска, основатели музея братьев Ткачевых Сергей и Алексей. Об этом сообщил в четверг региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Фильм, который снимался в прошлом году в музее братьев, выйдет в эфир в 12:30 9 мая.

В нем о своем участии в войне вспоминают сами художники и другие ветераны: Борис Неменский, Виктор Иванов, Рошаль Натапова, Валентин Сидоров, Клара Власова, Павел Никонов, Андрей Тутунов, Виталий Меньшиков.

Самому младшему из братьев 89 лет.

Фото
 890
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Документальный фильм о Тютчеве снимут в Овстуге
  • На улице Братьев Ткачевых в Брянске горел BMW
  • Брянский знаменосец Победы Иван Лысенко стал героем документального фильма
  • Брянцев приглашают провести ночь в музее братьев Ткачевых
  • О черных аистах «Брянского леса» сняли кино
    • Новости регионов
    В деревне Захарино горел дачный домик
    12:20:40 07-05-2020
    Никто в пожаре не пострадал.
    Резкий рост числа заболевших COVID-19 зафиксировали в Смоленской области
    11:37:03 07-05-2020
    55 новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Смоленщине.
    Несовершеннолетний водитель мопеда наехал на пешехода в деревне Селенки
    11:02:38 07-05-2020
    Пострадавший госпитализирован в Вяземскую ЦРБ.
    Приставы заставили смолянку убрать мусор
    10:30:34 07-05-2020
    Жительница Смоленской области не могла убрать свалку несколько месяцев.
    У пожилой жительницы Рославля украли сумочку
    10:00:31 07-05-2020
    Инцидент произошел на остановке.
    Полицейские изъяли наркотики у жителя Сафоновского района
    09:32:42 07-05-2020
    Ему грозит три года тюрьмы.
    Лента новостей
    Сегодня, 12:43
    Суд оштрафовал жителя Дятьковского района за попытку купить права
    Сегодня, 12:34
    ГУ МЧС напомнило брянцам по смс про введение обязательного масочного режима
    Сегодня, 12:16
    В Севске охранник забил приятеля из-за разногласий о коронавирусе
    Сегодня, 11:55
    Брянчанку, хакнувшую электронную почту бывшего работодателя, приговорили к штрафу
    Сегодня, 11:39
    В Брянске продезинфицировали 140 остановок
    Сегодня, 11:20
    На «Культуре» в День Победы покажут фильм о братьях Ткачевых (ВИДЕО)
    Сегодня, 10:59
    Начальник коронавирусного госпиталя призвал брянцев соблюдать масочный режим (ВИДЕО)
    Сегодня, 10:45
    На Брянщине подтвердились 75 случаев заболевания коронавирусом.
    Сегодня, 10:38
    Столичные эксперты снова отметили усилия Брянщины в борьбе с коронавирусом
    Сегодня, 10:16
    На Литейном мосту в Брянске установили первые балки
    Сегодня, 09:48
    Президент наградил медалью руководителя брянского АО «Пролетарий»
    Сегодня, 09:30
    Брянцы обсуждают импровизированную «парикмахерскую» в условиях самоизоляции
    Сегодня, 09:12
    В Брянске засняли на регистратор двойное нарушение ПДД (ВИДЕО)
    Сегодня, 08:50
    В окрестностях Белых Берегов нашли медвежьи следы
    Сегодня, 08:26
    Губернатор Александр Богомаз рассказал о борьбе с коронавирусом на Брянщине
    Сегодня, 08:20
    Следователи подозревают в торговле «левыми» пропусками главу Советского района Брянска
    Сегодня, 08:00
    В Володарском районе будут судить закладчика наркотиков
    Вчера, 19:30
    На Володарке не отвечают санитарным нормам 50 контейнерных площадок для мусора
    Вчера, 18:30
    В Брянске предстанет перед судом предполагаемый участник вооруженной банды
    Вчера, 17:49
    В Брянском районе компания незаконно добывала песок
    Вчера, 17:19
    Предприятия Брянщины начали выпуск продукции, посвященной юбилею Победы
    Вчера, 17:00
    На Брянщине наметился перелом в коронавирусной статистике
    Вчера, 16:34
    Оперштаб по коронавирусу рассказал, как с брянцев будут сниматься ограничения из-за эпидемии
    Вчера, 16:22
    Телефонные мошенники за неделю обманули 29 жителей Брянщины
    Вчера, 15:46
    В Дятькове благоустроили мемориал
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 15:01
    Держать цены в узде
    Вчера, 14:37
    Лучшее - для юго-запада
    Вчера, 14:33
    Военные рельсы. О вкладе брянских железнодорожников в Великую Победу.
    Вчера, 14:30
    Водрузил знамя над рейхстагом
    Вчера, 11:54
    Эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги состоится 8 мая в видеосервисе Wink
    Актуальные темы
    Происшествия О главном
    Суд оштрафовал жительницу Брянска за нарушение самоизоляции
    Общество О главном
    Брянцам рассказали о новых штрафах для водителей
    Новости Общество
    В Брянске прошел град размером с орех
    Общество О главном
    Брянцам запретили выходить из дома без маски
    Новости Общество
    Полиция обнаружила нарушителей самоизоляции на пляже за Свенским монастырем
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Добросовестная реклама конкурентов

    Добросовестная реклама конкурентовВ связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами,   заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей  на следующее.

    Ростелеком новости
    Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно

    Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно8 мая 2020 года в цифровом видеосервисе Wink компании «Ростелеком» состоится эксклюзивная премьера короткометражного художественного фильма «Временная связь». Фильм снят по мотивам рассказа выдающегося писателя-фантаста Кира Булычева «Можно попросить Нину?» — вся интрига произведения сохранена, но действие частично перенесено в настоящее время. Зрителям фильма станет очевидно, почему его премьера состоится накануне 9 мая и именно в видеосервисе «Ростелекома». Картина будет доступна бесплатно всем подписчикам Wink.

    РЖД новости
    На вокзалах Брянской области выделены отдельные помещения для размещения пассажиров с признаками вирусной инфекции

    На вокзалах Брянской области выделены отдельные помещения для размещения пассажиров с признаками вирусной инфекцииВ условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Брянского региона Московской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний в целях скорейшего оказания им медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров.

    МРСК новости
    Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на 25% сократили число технологических нарушений в сетях всех классов на территории регионов присутствия.

    «Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье», несмотря на фиксируемое в последние годы изменение общей климатической ситуации и рост числа опасных метеорологических явлений, качественно улучшает показатели надежности и безопасности электроснабжения потребителей в осенне-зимний период.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.