На «Культуре» в День Победы покажут фильм о братьях Ткачевых

В эфир федерального телеканала «Культура» в День Победы выйдет документальный фильм, в которым участвуют художники из Брянска, основатели музея братьев Ткачевых Сергей и Алексей. Об этом сообщил в четверг региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Фильм, который снимался в прошлом году в музее братьев, выйдет в эфир в 12:30 9 мая.

В нем о своем участии в войне вспоминают сами художники и другие ветераны: Борис Неменский, Виктор Иванов, Рошаль Натапова, Валентин Сидоров, Клара Власова, Павел Никонов, Андрей Тутунов, Виталий Меньшиков.

Самому младшему из братьев 89 лет.