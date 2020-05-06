Житель Стародуба придумал персональный формат участия в «Бессмертном полке»

В условиях самоизоляции житель Стародуба придумал собственный вариант участия в акции «Бессмертный полк».

Фото своего прадеда-фронтовика мужчина закрепил в салоне своего автомобиля у нижнего угла лобового стекла со стороны пассажирского сидения.

«В нынешнем году я не смогу пройти с портретом дедушки в строю «Бессмертного полка», но он будет здесь, он вместе с нами встретит юбилей Великой Победы. Я помню, я горжусь!», — пояснил он свое решение.

Ранее брянцам предложили две альтернативы шествию для участия в акции «Бессмертный полк» — выйти с портетом близкого фронтовика или труженика тыла на балкон или подойти к окну в 19:00 9 мая во время всероссийской минуты молчания или опубликовать фото близких с коротким рассказом о них через приложение во ВКонаткте.

Фото: РИА Стрела.