Брянцам в преддверье 9 мая напомнили о безопасном обращении с отходами пикников

В преддверье Дня Победы и в свете прогноза на благоприятствующую пикникам погоду в ближайшие дни экологи регионального оператора по работе с отходами АО «Чистая планета» напомнили жителям Брянщины правила безопасного обращения с мусором, который остается после пикников.

Отходы нельзя сжигать — в процессе горения, особенно пластика, выделяются вредные для человека, животных и окружающей среды вещества, а открытый огонь может перекинуться на траву.

Недопустимо и оставлять отходы на месте пикника — только забирать с собой или выбрасывать в ближайший мусорный контейнер. Но надо помнить, что в контейнер нельзя выбрасывать тлеющие угли и бутылки с остатками жидкости для розжига мангалов и другие легковоспламеняющиеся вещи. Они могут вызвать возгорание в контейнере или кузове мусоровоза, а открытый огонь оттуда — перекинуться на постройки, деревья или автомобили, вызвав масштабный пожар.

В регионе до 11 мая включительно продолжает действовать режим самоизоляции, который исключает возможность выбраться на шашлыки из квартиры. Но для владельцев частных домов и дач нет препятствий устроить посиделки с шашлыками во дворе или на садовом участке.