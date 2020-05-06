Следователи облагородили памятник на могиле «брянского Сусанина»

В канун Дня Победы сотрудники межрайонного отдела СУ СКР по Брянску подновили памятник и благоустроили территорию на месте гибели партизанского связного Дмитрия Уваренкова.

Лесник Дмитрий Уваренков из села Ольщанка Дятьковского района в 1941 году вступил в партизанский отряд «Митя». Поскольку он, будучи участником первой мировой войны, хорошо знал немецкий, а в силу профессии отлично ориентировался в окрестных лесах, он взял на себя роль связного и информировал партизан о планах немцев. Если же оккупанты привлекали его на роль проводника, уводил их, наоборот, подальше от партизанских стоянок.

Во время очередной такой операции в июне 1942 года немцы распознали его хитрость и повесили его в центре одного из сел региона.

После войны на месте казни партизана был установлен памятник, который сегодня считается объектом культурного наследия регионального значения.