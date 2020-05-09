В «Брянском лесу» назвали места обитания рыси

В заповеднике «Брянский лес» назвали основные места обитания рысей в регионе.

По словам зама директора заповедника по науке Елены Ситниковой, на его территории обитают 4-5 особей. Но встречаются рыси также в Дятьковском, Клетнянском, Мглинском, Рогнединском и других районах Брянщины.

В апреле фотоловушки заповедника запечатлили семью рысей, которые живут вместе уже третий год, хотя обычно рысята уходят в самостоятельное плавание уже после первого года жизни. Всего с 2012 года фотоловушки заповедника фиксировали рысей 50 раз.

На Брянщине рысь занесена в региональную Красную книгу из-за вырубки лесов и браконьерства.