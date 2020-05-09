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Звезда «Дома-2» из Унечи снялась в новом реалити-шоу

Опубликовано Сегодня, 10:03

Участница «Дома-2» из Унечи Ирина Пинчук снялась в новом реалити-шоу федерального телеканала ТНТ «Остров герое».

Восемь участников отправились на необитаемый остров Мого-Мого в Жемчужный архипелаг Панамы. Им разрешалось взять с собой лишь одежду и одну вещь, которую каждый из них сам счел необходимой.

Выживать им приходилось без еды, воды и крыши над головой, а каждую неделю кто-то из них выбывал, и в итоге остался лишь сильнейший.

 

На время пандемии Ирина вместе с любимым мужчиной приехала в родной райцентр, чтобы пережить трудные времена дома.

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