Звезда «Дома-2» из Унечи снялась в новом реалити-шоу

Участница «Дома-2» из Унечи Ирина Пинчук снялась в новом реалити-шоу федерального телеканала ТНТ «Остров герое».

Восемь участников отправились на необитаемый остров Мого-Мого в Жемчужный архипелаг Панамы. Им разрешалось взять с собой лишь одежду и одну вещь, которую каждый из них сам счел необходимой.

Выживать им приходилось без еды, воды и крыши над головой, а каждую неделю кто-то из них выбывал, и в итоге остался лишь сильнейший.

На время пандемии Ирина вместе с любимым мужчиной приехала в родной райцентр, чтобы пережить трудные времена дома.