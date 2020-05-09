Брянчанка пожаловалась на шашлычников

Жительница Брянска в понедельник опубликовала в сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте фотографии шашлычников, отдыхающих во дворе жилого дома, несмотря на режим самоизоляции.

«Третий день жарят шашлыки. И нет на них управы», — пожаловалась она.

Однако большинство участников обсуждения ее не поддержали и выразили симпатии как раз к шашлычникам. Автора же обзывают стукачкой, рекомендуют не мешать людям заниматься делом, отправиться на природу жарить шашлык самой или завидовать молча. Немногие, кто не поддержал шашлычников, отметили, что надо не публиковать фото в соцсети а звонить в полицию.