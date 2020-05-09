Под Карачевом сняли на видеорегистратор двух косуль на обочине

В группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовали кадр с видеорегистратора, запечатливший двух косуль на обочине ночной дороги. Автор утверждает, что это было под Карачевом. Он поначалу думал, что это олени, но комментаторы указали ему на ошибку.

«Природа настолько очистилась, что под Карачев вернулись олени! Ночь 2.45 вот таких два маленьких. Прогнал в лес, чтобы никто не трогал их. Переживал целую ночь чтобы не сбили их. Олень благородное животное кто увидит не трогайте! Фото с видеорегистратора», — написал он.

Комментаторы констатируют, что с нашим населением шансов уцелеть у косуль немного, и упрекают автора, что своим снимком он дал наводку потенциальным браконьерам.