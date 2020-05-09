Удельный вес выздоровевших от коронавируса на Брянщине вырос до более чем 31%
Доля выздоровевших от коронавируса на Брянщине достигла почти трети от общего числа инфицированных. По состоянию на понедельник их соотношение составило без малого 32%.
По состоянию на 6 мая на долю выздоровевших в регионе приходилось 27%, и этот показатель был лучшим во всем ЦФО.
Ранее мы сообщали, что по самым свежим данным оперштаба по борьбе с коронавирусом общее число заболевших в регионе составило 1678, выздоровевших 536, умерших 22. При достижении показателя по выздоровевшим в 560 человек, на их долю пришлась бы ровно треть от общего числа инфицированных.
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