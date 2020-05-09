Брянцы на праздники отличились свинством

Региональный оператор по работе с ТКО АО «Чистая планета» в понедельник пожаловался, что в выходные брянцы, невзирая на все призывы, продолжали бросать мусор мимо контейнеров и устраивать стихийные свалки.

«Диспетчерская служба АО «Чистой планеты» и перевозчики отходов в праздничные дни работают в усиленном режиме. Мы контролируем, чтобы компании, занимающиеся транспортированием ТКО, не только соблюдали график вывоза мусора с контейнерных площадок, но и, если возникает необходимость, делали дополнительные рейсы. Сейчас брянцы активно занимаются уборкой, ремонтом квартир, приводят в порядок приусадебные участки своих домовладений и дач. Но, к сожалению, далеко не все жители выбрасывают образовавшиеся отходы в специальные накопители, а бросают, где захотят: по пути к контейнерной площадке или в овраг, расположенный рядом с домом. Устраивают несанкционированные свалки, убирать которые, согласно действующему законодательству, должны собственники земельных участков. Чаще всего ими являются муниципалитеты. Региональный оператор по обращению с ТКО фиксирует резкий рост санкционированных свалок и уведомляет собственников этих территорий о необходимости ликвидации свалок в течение 30 дней в соответствии с действующим законодательством. Так, мы направили письмо собственнику земельного участка по улице Почтовой, где жители близстоящих домов превратили пустырь в свалку. Кроме того, наша служба экологической безопасности постоянно проверяет места отдыха на природе. К сожалению, в эти выходные далеко не все брянцы прислушались к рекомендации президента и губернатора и остались дома соблюдать режим самоизоляции. Многие выехали с семьями и друзьями на отдых в рощи, на берега рек и озер и после пикников не забрали мусор с собой. Убирать зеленые территории после таких несознательных отдыхающих опять же придется собственникам земельных участков или волонтерам. Неужели трудно забрать с собой мусор и выбросить в контейнер у своего дома?! Но огорчает еще и то, что наши жители не заботятся не только об экологической безопасности, но и о своей личной. Если президент и губернатор рекомендовали оставаться дома, значит выезды на природу нужно отложить!», — прокомментировал ситуацию генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает, что за организацию несанкционированных свалок предусмотрены штрафы. А еще соблюдение чистоты — это личное отношение к городу, в котором мы живем.