По Брянску начал курсировать троллейбус Победы

Сотрудники СУ СКР по Брянской области на личные средства оформили победной символикой служебный автобус и троллейбус. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

Оформленный следователями троллейбус начал курсировать по Брянску по маршруту №14.

«В память о подвигах своих дедов и бабушек, их однополчан, всех ветеранов Великой Отечественной войны сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области за личные средства оформили городской троллейбус в стиле празднования 75-летия Победы, который будет двигаться по маршруту № 14 в городе Брянске, и служебный автобус следственного управления по Брянской области.

Эта патриотическая акция призвана напомнить о неразрывной связи поколения-победителей и их благодарных потомков, о необходимости бережного отношения к истории своей страны, своей семьи и ее ответственной передачи будущим поколениям», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР.