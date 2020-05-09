В Брянске экипаж ГИБДД остановил велосипедистов

В Брянске сотрудники ГИБДД остановили двух велосипедистов. Фотографию этой сцены опубликовал в сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте один из его участников.

Некоторые пользователи отмечают, что режим самоизоляции не отменял, и налицо явное его нарущение. Один признался, что ездит на велосипеде без защиты, потому что использовать при этом маску — удовольствие еще то. Большинство же комментаторов отмечают, что для велосипедиста оторваться от преследования даже автомобилем не составило бы труда, а значит попавшие в кадр «сами сдались».