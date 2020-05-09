В Бежице завтра возможны перебои с водой

Мэрия Брянска сообщила, что в среду с 9:30 до 13:00 возможны перебои с водой в Бежицком районе города.

Давление холодной воды в этот промежуток времени планируется понизить в домах на улицах Камозина, Орловской, 3-го Интернационала, Куйбышева, Ростовской и Харьковской.

Причина — плановые работы на водозаборе «Киевский».