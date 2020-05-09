На улице Фокина монтируют новый светофор у здания ГИБДД
На улице Фокина, несмотря на режим самоизоляции, вовсю идет капитальный ремонт.
Сейчас рабочие ставят новый светофор у здания ГИБДД. Ранее светофоры появились около общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и на перекрестке с улицей Ромашина.
Они также поменяли старые светильники вдоль проезжей части на новые и целиком обновили тротуарную плитку между Брянсккнигой и ЦУМом.
Капитальный ремонт улицы Фокина обойдется в 78 млн рублей.
Фото: РИА Стрела.
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