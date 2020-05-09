На улице Фокина монтируют новый светофор у здания ГИБДД

На улице Фокина, несмотря на режим самоизоляции, вовсю идет капитальный ремонт.

Сейчас рабочие ставят новый светофор у здания ГИБДД. Ранее светофоры появились около общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и на перекрестке с улицей Ромашина.

Они также поменяли старые светильники вдоль проезжей части на новые и целиком обновили тротуарную плитку между Брянсккнигой и ЦУМом.

Капитальный ремонт улицы Фокина обойдется в 78 млн рублей.

Фото: РИА Стрела.