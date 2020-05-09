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Мэр Брянска проинспектировал строительство городских дорог

Опубликовано Сегодня, 10:37

Мэр Брянска Александр Макаров провел выездное совещание по строительству и ремонту дорог в областном центре в рамках реализации нацпроекта по обустройству качественных и безопасных магистралей. В совещании участвовал также его зам Сергей Хоменков. Участники посетили два строящихся объекта. Об этом сообщила мэрия Брянска.

На строительстве дороги — защитной дамбы Брянск-I — Брянск-II рабочие отсыпают земполотно, для формирования которого на стройплощадку завезли более 500 тысяч м3 песка. В день на объект прибывают до 40 грузовиков с песком, который уплотняется с помощью спецтехники. Паралельно строится мост через реку Снежеть: забивают свам, забетонированы 2 из 5 опор.

Мэр побвал также в поселке Большое Полпино, где идет капремонт на улице Челюскинцев. Рабочие заменили уличное освещение, вместо старых проводов прожили современный СИП, смонтировали светодиодные светильники, обустроили остановочные площадки. Пешеходная часть тротуаров готова на 90%,  осталось проложить около 300 метров. В ближайшее время закончат установку бордюрного камня и приступят к ремонту проезжей части. Подрядчик намерен закончить работы досрочно — до конца июня. хотя по контракту должен сделать это до конца августа.

Работы идут на 19 из 20 входящих в нацпроект улиц, девять из них готовы на 40% и более.

«Дорожно-строительные и дорожно-ремонтные организации одними из первых в регионе получили допуск к работе в условиях режима самоизоляции, поэтому заказчик — муниципалитет — вправе рассчитывать на своевременное  исполнение контрактов подрядными организациями. При этом со стороны заказчика должен быть обеспечен жёсткий контроль за качеством проводимых работ, специалисты технадзора обязаны в ежедневном режиме  осуществлять проверку на вверенных объектах», — сказал мэр.

 

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