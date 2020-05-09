Брянцам рассказали, как правильно выбрасывать мусор после генеральной уборки

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области рассказывает, как навести порядок в квартирах, гаражах, на дачах, очистить от мусора придомовые территории частных и многоквартирных домов, при этом не забыв об экологии и культуре обращения с отходами.

Если в Италии принято выбрасывать старые вещи из своего дома в последние дни уходящего года, то у нас всё чаще избавляются от хлама, когда наступают теплые майские дни. К тому же этой весной в связи с вынужденными многочисленными выходными днями, у брянцев появилось дополнительное время, чтобы навести порядок у себя дома. В связи с этим региональный оператор по обращению с ТКО отмечает значительное увеличение объема отходов на контейнерных площадках. Но далеко не все брянцы делают генеральную уборку, соблюдая правила, без ущерба для комфорта соседей и без захламления близлежащей к дому территории.

- С начала самоизоляции в Брянской области наблюдается резкий рост производимых отходов, количество которых не снижается до сих пор. Объем мусора увеличился на 40 процентов. На площадках появилось значительно больше крупногабаритных отходов, которые вывозит не мусоровоз, а специальная техника - грейфер. За ситуацией внимательно следят диспетчеры и специалисты логистического отдела регоператора. Это позволяет нам оперативно менять маршруты спецтехники и организовывать дополнительные рейсы, чтобы избежать переполнения контейнеров на площадках. Но для сохранения чистоты и порядка важно и участие граждан – они должны соблюдать правила обращения с отходами и не создавать несанкционированные свалки, - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.



Мебель и другие крупногабаритные отходы

Мебель, крупные предметы (например, матрас, велосипед, большие детские игрушки, холодильники и пр.), элементы декора можно выбрасывать вместе с коммунальными отходами. Но их нельзя размещать в контейнерах для ТКО, а необходимо аккуратно оставить на контейнерной площадке, так как крупногабаритные отходы могут не только повредить накопитель для ТКО, но и сломать механизм мусоровоза. Для таких отходов предназначен специальный накопитель в виде лодочки – бункер. Его забирает не мусоровоз, другая спецтехника- грейфер.



Опасные вещества

Опасным отходам в контейнерах, предназначенных для твёрдых коммунальных – не место. Об этом хорошо знают дети, но иногда забывают взрослые. Батарейки необходимо выбрасывать только в специальные контейнеры для отработанных элементов питания. Они есть в крупных супермаркетах, например, «Ленте», в магазинах электроники и бытовой техники, а также в продуктовой сети «ВкусВилл». Ртутьсодержащие лампы, градусники необходимо сдавать в свою управляющую организацию. Попадание таких отходов на полигон и в почву наносит вред не только природе нашего региона, но и создает угрозу для здоровья и жизни жителей Брянщины.



Горючие жидкости и источники возгорания

Для многих жителей Брянской области наступление теплых дней – это долгожданный старт дачного и шашлычного сезона. Региональный оператор напоминает, что ни в коем случае нельзя выбрасывать тлеющие угли и золу в контейнеры для ТКО. Также запрещена утилизация вместе с обычными отходами горючих веществ. Такие опасные добавки к коммунальным отходам могут вызвать возгорание мусора в контейнере или кузове мусоровоза. Огонь может перекинуться с контейнерной площадки на ближайшие постройки, деревья, припаркованные вблизи автомобили.



Не коммунальные отходы

Автомобильные покрышки, строительный мусор, биологические и медицинские отходы, листва, ветки и порубочные остатки деревьев – не являются ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора. Транспортные компании, занимающиеся вывозом мусора, не могут забирать их с контейнерных площадок в рамках регулярных маршрутов. На вывоз отходов, не относящихся к ТКО, нужно заключить договор.