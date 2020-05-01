В Брянске продолжается весеннее благоустройство
С начала сезона весеннего благоустройства на улицах Брянска скосили траву на площади около 415 тыс. м2. Об этом в среду сообщила мэрия Брянска.
Дорожники уже скосили траву на разделительный полосах и обочинах, в скверах и парках вдоль проспектов Ленина, Станке Димитрова, Московского, улиц Красноармейской, Крахмалева. Димитрова, Красный Маяк, Комсомольской, Флотской и других. Покосы будут делаться по мере надобности весь летний сезон.
Каждый день рабочие моют дороги, чистят ливнеприемные колодцы, грейдируют обочины, подметают тротуары, выполняют ямочный ремонт.
С начала мая с брянских дорог вывезли 2 тысячи тонн мусора.
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