В Брянске продолжается весеннее благоустройство

С начала сезона весеннего благоустройства на улицах Брянска скосили траву на площади около 415 тыс. м2. Об этом в среду сообщила мэрия Брянска.

Дорожники уже скосили траву на разделительный полосах и обочинах, в скверах и парках вдоль проспектов Ленина, Станке Димитрова, Московского, улиц Красноармейской, Крахмалева. Димитрова, Красный Маяк, Комсомольской, Флотской и других. Покосы будут делаться по мере надобности весь летний сезон.

Каждый день рабочие моют дороги, чистят ливнеприемные колодцы, грейдируют обочины, подметают тротуары, выполняют ямочный ремонт.

С начала мая с брянских дорог вывезли 2 тысячи тонн мусора.