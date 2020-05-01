Водителей брянских мусоровозов обеспечили защитными костюмами местного производства
Водители АО «Чистая планета», занимающиеся раздельным сбором отходов, теперь будут работать в новых костюмах спецзащиты брянского производства.
«До сегодняшнего дня наши водители работали в одноразовых костюмах, которые было сложно купить. Но благодаря тому, что губернатор Брянской области правильно оценил сложившуюся ситуацию и просто по-человечески позаботился о людях, которые вынуждены работать в опасных эпидемиологических условиях, перепрофилировав местные швейные фабрики для производства противочумных костюмов, мы без проблем смогли приобрести качественную спецодежду многоразового использования для своих сотрудников. А это сейчас как никогда важно для обеспечения безопасности людей, которые во время пандемии работают с отходами. Водители, которые ежедневно забирают макулатуру, картон и пластик из контейнеров для раздельного сбора, подвергают себя опасности заражения, а в костюмах спецзащиты этот риск значительно снижается. Кроме того, приятно, что сотрудники работают в комбинезонах, которые шьют именно наши, брянские предприятия, и шьют качественно», — прокомментировал новшество генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
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