Брянские дорожники ликвидируют стихийные свалки
Дорожное управление Брянска ликвидирует несанкционированную свалку при въезде в поселок Чайковичи. Об этом сообщила мэрия. Мусор вывозится на полигон, а в четверг этот процесс должен завершиться.
Дорожники планируют также ликвидировать свалки в оврагах Нижний и Верхний Судок, на склоне оврага по ул. Фабричной, за гаражным сообществом по ул. Рославльской, в районе озера Орлик-1 и другие.
С начала года лорожники полностью ликвидировали пять стихийных свалок. Только с одной из них, находившейся в Фокинском районе, вывезли минимум 10 КАМАЗов мусора.
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