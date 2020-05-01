Брянские дорожники ликвидируют стихийные свалки

Дорожное управление Брянска ликвидирует несанкционированную свалку при въезде в поселок Чайковичи. Об этом сообщила мэрия. Мусор вывозится на полигон, а в четверг этот процесс должен завершиться.

Дорожники планируют также ликвидировать свалки в оврагах Нижний и Верхний Судок, на склоне оврага по ул. Фабричной, за гаражным сообществом по ул. Рославльской, в районе озера Орлик-1 и другие.

С начала года лорожники полностью ликвидировали пять стихийных свалок. Только с одной из них, находившейся в Фокинском районе, вывезли минимум 10 КАМАЗов мусора.