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Умер председатель Совета ветеранов Сергей Панков

Опубликовано Сегодня, 19:30

В Брянске умер председатель областного Совета войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Почётный гражданин Брянщины Сергей Панков. Об этом сообщила мэрия Брянска.

По возвращении с войны Сергей Алексеевич внес большой вклад в восстановление региона и его дальнейшее развитие.

На посту председателя Совета ветеранов он решал проблемы ветеранов Брянщины, делился опытом с молодежью, показывал личным примером, как надо хранить память о собственной истории.

 

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