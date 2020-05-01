Умер председатель Совета ветеранов Сергей Панков
В Брянске умер председатель областного Совета войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Почётный гражданин Брянщины Сергей Панков. Об этом сообщила мэрия Брянска.
По возвращении с войны Сергей Алексеевич внес большой вклад в восстановление региона и его дальнейшее развитие.
На посту председателя Совета ветеранов он решал проблемы ветеранов Брянщины, делился опытом с молодежью, показывал личным примером, как надо хранить память о собственной истории.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
15 мая в рамках проекта WinkLive Сергей Лазарев даст большой онлайн-концерт. Поклонники услышат как проверенные временем хиты певца, так и свежие композиции.
В условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Брянского региона Московской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний в целях скорейшего оказания им медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров.
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» совместно с муниципалитетами проводят активную работу по модернизации систем уличного освещения населенных пунктов регионов своей деятельности. С начала текущего года энергетики провели работы по замене и установке свыше 3,5 тысяч уличных светильников более чем в 200 населенных пунктах 20 субъектов РФ.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.