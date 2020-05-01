Умер председатель Совета ветеранов Сергей Панков

В селах и деревнях население стало чаще пользоваться таксофонами.

Ей удавалось почти целый год обманывать отдел социальной защиты населения.

Кто-то лишился только 3 тысяч рублей, а кто-то потерял свыше 30 тысячи рублей.

На посту председателя Совета ветеранов он решал проблемы ветеранов Брянщины, делился опытом с молодежью, показывал личным примером, как надо хранить память о собственной истории.

По возвращении с войны Сергей Алексеевич внес большой вклад в восстановление региона и его дальнейшее развитие.

В Брянске умер председатель областного Совета войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Почётный гражданин Брянщины Сергей Панков. Об этом сообщила мэрия Брянска.

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