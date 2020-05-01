Отмену автобусного сообщения Брянска с другими городами продлили до конца месяца

Правительство Брянской области решило до конца мая продлить отмену междугороднего автобусного сообщения, которое было полностью приостановлено на период режима повышенной готовности.

Возобновить междугородние рейсы планируется, когда это позволит эпидемиологическая ситуация на Брянщине и в регионах, с которыми есть автобусное сообщение.

Пока продолжают работать только пригородные маршруты. И те по сокращенному графику — с 6:00 до 9:00, когда жители пригородов едут в Брянск на работу, и с 18:00 до 10:00, когда они возвращаются домой.