Строители Литейного моста установили первый пролет
На строительстве новой части Литейного моста в Бежицком районе рабочие уложили девять балок и завершили первый мостовой пролет, после чего сразу начали монтаж второго. Об этом сообщила в среду мэрия.
Всего мост будет состоять из 11 пролетов, строители уложат 99 балок.
На объекте задействованы 150 человек и 30 единиц техники.
Одновременно с монтажом пролетов продолжается строительство других элементов конструкции — ростверков, опор и ригелей. В целом новая часть моста готова на 50%.
Полностью завершиться работы должны в конце следующего года. После строительство новой части моста строители займутся реконструкцией старой. Общая стоимость работ превышает 450 млн рублей.
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