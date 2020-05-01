Строители Литейного моста установили первый пролет

На строительстве новой части Литейного моста в Бежицком районе рабочие уложили девять балок и завершили первый мостовой пролет, после чего сразу начали монтаж второго. Об этом сообщила в среду мэрия.

Всего мост будет состоять из 11 пролетов, строители уложат 99 балок.

На объекте задействованы 150 человек и 30 единиц техники.

Одновременно с монтажом пролетов продолжается строительство других элементов конструкции — ростверков, опор и ригелей. В целом новая часть моста готова на 50%.

Полностью завершиться работы должны в конце следующего года. После строительство новой части моста строители займутся реконструкцией старой. Общая стоимость работ превышает 450 млн рублей.