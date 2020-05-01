Поиск по сайту
Поиск по сайту

Жители Брянщины стали чаще болеть ЗПП

Опубликовано Сегодня, 10:46

Региональное управление Росстата опубликовало цифры по заражениям заболеваниями, передающимися половым путем, на Брянщине за прошлый год.

В 2019 году в регионе зафиксировано 132 случая сифилиса. Это на 8 больше, чем годом ранее. Сходная динамика и по гонорее.

А вот по заболеваемости ВИЧ и туберкулезом наблюдается снижение — 342 против 416 по ВИЧ и 444 против 470 соотвественно.

 

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки выявлено 82 новых случая коронавируса, общее число заболевщих достигло 1907.

Фото
 660
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Суточный прирост заболевших коронавирусом на Брянщине резко сократился
  • Число заразившихся коронавирусом жителей Брянщины приблизилось к 1 тысяче человек
  • На Брянщине подтвердились 27 случаев заражения коронавирусом
  • На Брянщине подтвердились 22 случая заражения коронавирусом
  • Брянские дети стали реже болеть туберкулезом
    • Новости регионов
    Смоленские приставы решили квартирный конфликт
    09:10:34 14-05-2020
    Они помогли смолянину вернуться домой.
    Стало известно, где отключат горячую воду в Рославльском районе
    08:47:04 14-05-2020
    Без горячей воды жителям придется жить две недели.
    Жители одного из смоленских домов жалуются на работу ЖЭУ
    08:00:22 14-05-2020
    Прямые жалобы не помогают.
    Семь жителей Смоленщины повелись на уловки мошенников
    19:46:16 13-05-2020
    Кто-то  лишился только 3 тысяч рублей, а кто-то потерял свыше 30 тысячи рублей.
    Жительница Рудни обманным путем получала социальные выплаты
    19:17:30 13-05-2020
    Ей удавалось почти целый год обманывать отдел социальной защиты населения.
    В Смоленске взялись за борьбу с борщевиком
    18:36:27 13-05-2020
    Борщевик - ядовитое растение, которое может вызвать воспаления кожи.
    Лента новостей
    Сегодня, 11:07
    Брянцы рассказали, как борются с коронавирусом (ВИДЕО)
    Сегодня, 10:46
    Жители Брянщины стали чаще болеть ЗПП
    Сегодня, 10:39
    На Брянщине подтвердилось еще 82 случая заражения коронавирусом
    Сегодня, 09:48
    В Мглине бывший инженер-механик «Мираторга» получил условный срок за кражу шин
    Сегодня, 09:40
    Брянцам рассказали, как они могут ускорить снятие противоэпидемиологических ограничений
    Сегодня, 09:26
    Брянщину похвалили на совещании в правительстве
    Сегодня, 08:41
    В Почепе началось строительство комплекса по производству масок
    Сегодня, 08:19
    Гулять и заниматься спортом на улице брянцам пока не разрешили
    Сегодня, 08:00
    Брянским девятиклассникам отменили ОГЭ
    Вчера, 19:30
    Умер председатель Совета ветеранов Сергей Панков
    Вчера, 18:40
    Строители Литейного моста установили первый пролет
    Вчера, 18:20
    Отмену автобусного сообщения Брянска с другими городами продлили до конца месяца
    Вчера, 17:52
    Брянский арбитражный суд провел первое онлайн заседание
    Вчера, 17:19
    Брянская полиция охотится на нарушителей масочного режима на транспорте
    Вчера, 16:54
    Брянские дорожники ликвидируют стихийные свалки
    Вчера, 16:18
    В Володарском районе салон красоты не смог начать работать из-за отсутствия спецпропуска
    Вчера, 15:30
    Центр госуслуг «Мой бизнес» консультирует предпринимателей в Вайбере
    Вчера, 15:21
    Региональный оперштаб рассказал о новой умершей, зараженной коронавирусом
    Вчера, 15:13
    Водителей брянских мусоровозов обеспечили защитными костюмами местного производства
    Вчера, 14:39
    Проведение ЕГЭ на Брянщине сдвинут на более поздние сроки
    Вчера, 14:16
    Приговор экс-чиновнику брянской мэрии вступил в законную силу
    Вчера, 13:35
    Количество инфицированных в Жуковском районе за сутки выросло в 1,5 раза
    Вчера, 13:14
    В Брянске продолжается весеннее благоустройство
    Вчера, 12:53
    За две недели из-за границы вернулись почти 600 брянцев
    Вчера, 11:13
    Брянцам рассказали, как правильно выбрасывать мусор после генеральной уборки
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 16:36
    Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с начала года заменили и установили более 3,5 тысяч систем уличного освещения в 20 регионах страны
    Вчера, 14:51
    В Смоленске транспортные полицейские пресекли кражу магистрального кабеля
    Вчера, 14:47
    Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева
    Вчера, 13:21
    Погода в помощь. Аграрии завершают весенние посевные работы.
    Вчера, 13:13
    Партизанская поляна превращается… Обновлённый музей примет первых посетителей почти через месяц
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Брянцам могут разрешить гулять уже со среды
    Политика Общество Новость дня
    Единый период нерабочих дней на Брянщине заканчивается во вторник
    Общество О главном
    В оперштабе рассказали, кто еще умер от коронавируса
    Политика Общество О главном
    Брянские семьи с детьми получат несколько выплат
    Общество О главном
    Стало известно, когда закончится учебный год в школах Брянщины
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Добросовестная реклама конкурентов

    Добросовестная реклама конкурентовВ связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами,   заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей  на следующее.

    Ростелеком новости
    Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева

    Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева15 мая в рамках проекта WinkLive Сергей Лазарев даст большой онлайн-концерт. Поклонники услышат как проверенные временем хиты певца, так и свежие композиции.

    РЖД новости
    На вокзалах Брянской области выделены отдельные помещения для размещения пассажиров с признаками вирусной инфекции

    На вокзалах Брянской области выделены отдельные помещения для размещения пассажиров с признаками вирусной инфекцииВ условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Брянского региона Московской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний в целях скорейшего оказания им медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров.

    МРСК новости
    Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с начала года заменили и установили более 3,5 тысяч систем уличного освещения в 20 регионах страны

    Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с начала года заменили и установили более 3,5 тысяч систем уличного освещения в 20 регионах страны«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» совместно с муниципалитетами проводят активную работу по модернизации систем уличного освещения населенных пунктов регионов своей деятельности. С начала текущего года энергетики провели работы по замене и установке свыше 3,5 тысяч уличных светильников более чем в 200 населенных пунктах 20 субъектов РФ.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.