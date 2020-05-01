Жители Брянщины стали чаще болеть ЗПП

Региональное управление Росстата опубликовало цифры по заражениям заболеваниями, передающимися половым путем, на Брянщине за прошлый год.

В 2019 году в регионе зафиксировано 132 случая сифилиса. Это на 8 больше, чем годом ранее. Сходная динамика и по гонорее.

А вот по заболеваемости ВИЧ и туберкулезом наблюдается снижение — 342 против 416 по ВИЧ и 444 против 470 соотвественно.

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки выявлено 82 новых случая коронавируса, общее число заболевщих достигло 1907.