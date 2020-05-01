Жители Брянщины стали чаще болеть ЗПП
Региональное управление Росстата опубликовало цифры по заражениям заболеваниями, передающимися половым путем, на Брянщине за прошлый год.
В 2019 году в регионе зафиксировано 132 случая сифилиса. Это на 8 больше, чем годом ранее. Сходная динамика и по гонорее.
А вот по заболеваемости ВИЧ и туберкулезом наблюдается снижение — 342 против 416 по ВИЧ и 444 против 470 соотвественно.
Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки выявлено 82 новых случая коронавируса, общее число заболевщих достигло 1907.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
15 мая в рамках проекта WinkLive Сергей Лазарев даст большой онлайн-концерт. Поклонники услышат как проверенные временем хиты певца, так и свежие композиции.
В условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Брянского региона Московской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний в целях скорейшего оказания им медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров.
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» совместно с муниципалитетами проводят активную работу по модернизации систем уличного освещения населенных пунктов регионов своей деятельности. С начала текущего года энергетики провели работы по замене и установке свыше 3,5 тысяч уличных светильников более чем в 200 населенных пунктах 20 субъектов РФ.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.