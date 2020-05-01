В районе старого аэропорта построят 10 детских садов и 4 школы
Региональный департамент строительства рассказал о планах в отношении территории бывшего аэропорта Брянска, где сейчас идет активная застройка. Планируется, в частности, построить там четыре школы и 10 детских садиков.
Сейчас в микрорайоне работает один детский сад на 270 детей, в нем действуют 14 групп. С учетом оснащения он обошелся в 190 млн рублей. Второй садик тоже на 270 мест должен открыться в концу года. На третий готова и проходит госэкспертизу проектно-сметная документация, уже в этом году планируется начать строительство.
1 сентября в старом аэропорту должна принять первых учеников самая крупная школа региона на 1225 детей. Строительство обошлось в 1 млрд рублей. В здании предусмотрены бассейн, гимнастический зал и зал хореографии и место для школьного музея.
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