Брянских многодетных отцов приглашают на фестиваль «Папин день»

В России в этом году пройдет онлайн-фестиаль многодетных отцов «Папмн день», присоединиться к которому организаторы приглашают жителей Брянщины. Об этом в четверг сообщила мэрия Брянска.

Один из вариантов участия — присоединиться к конкурсам «Супер папа» и «Сказка о папе».

В конкурсе «Супер папа» будут объединены фото и видео, опубликованные в соцсетях Instargam, VK, Facebook, YouTube иTikTok. Они должны выражать идею благодарности отцу и быть помечены хэштегом #суперпапаРФ #суперпапа2020.

На конкурс «Сказка о папе» принимаются рассказы о муже или отце. Лучшие работы будут включены в книгу, которое выпустит по итогам конкурса одно из издательств.

Подробная информация об участии и подаче заявок — на сайте огранизаторов.

Сам фестиваль будет проходить летом в режиме онлайн и завершится масштабным финалом 20 июня. Организаторы обещают много песен, танцев, звездные мастер-классы и встречи с известными спортсменами и деятелями культуры и искусства. Конкурсная программа определит победителей в номинациях «Спортивный папа», «Музыкальный папа», «Кулинарный папа», «Умный папа» и «Модный папа».

Подробная информация об участии — на портале фестиваля.