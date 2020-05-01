«Чистая планета» помогает в ликвидации стихийных свалок
Более тысячи кубометров мусора, который вывозят с городских территорий после устранения стихийных свалок, приняла с начала этого года компания «Чистая планета» на своем комплексе.
«Работа по ликвидации несанкционированных свалок в нашем регионе ведется круглогодично, но основная нагрузка на городское дорожное управление, муниципалитеты и регоператора ложится, конечно, весной, летом и осенью. Безусловно, мы никогда не сможем ликвидировать все свалки, если не воспитаем у жителей культуру обращения с отходами. Люди должны наконец понять, что такое хорошо и что такое плохо. В прошлом году мы помогали делать Брянск чистым не только районным администрациям, но и активно сотрудничали с волонтерами. Сейчас, в связи с ограничительными мерами, ребята из движения "Чистый Брянск" временно не выходят на экоуборки зеленых территорий. И мы надеемся, что каждый житель Брянской области будет чувствовать личную ответственность за регион, в котором живет: заботиться о сохранении окружающей среды, поддерживать чистоту», - прокомментировал ситуацию генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
В этом году в Брянске продолжится ликвидация больших свалок в оврагах Нижний и Верхний Судок, на склоне оврага по ул. Фабричной, за гаражным сообществом по ул. Рославльской, в районе озера Орлик-1 и других.
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