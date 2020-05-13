На Брянщине ремонтируют региональные и местные дороги
Дорожники Брянщины продолжают ремонтировать трассы регионального и местного значения в рамках национального проекта создания качественных и безопасных автодорог. Об этом сообщило региональное управление автомобильных дорог.
По всем объектам, запланированным на этот год, заключены контракты, подрядчик приступил к работе.
В частности, активный дорожный ремонт идет в Дятьковском районе.
На дороге Брянск — Дятьково — граница Калужской области сфрезеровано старое покрытие и почти готов выравнивающий слой. В планах замена барьерных огражений и съездов. Общая протяженность отремонтированного участка составит почти 6,5 км. Работы должны завершиться к 1 сентября.
На трассе Дятьково —Любохна закончен ремонт водоотводных труб. А в райцентре продолжаются дорожные работы на улице Московской.
Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.
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