На Брянщине ремонтируют региональные и местные дороги

Дорожники Брянщины продолжают ремонтировать трассы регионального и местного значения в рамках национального проекта создания качественных и безопасных автодорог. Об этом сообщило региональное управление автомобильных дорог.

По всем объектам, запланированным на этот год, заключены контракты, подрядчик приступил к работе.

В частности, активный дорожный ремонт идет в Дятьковском районе.

На дороге Брянск — Дятьково — граница Калужской области сфрезеровано старое покрытие и почти готов выравнивающий слой. В планах замена барьерных огражений и съездов. Общая протяженность отремонтированного участка составит почти 6,5 км. Работы должны завершиться к 1 сентября.

На трассе Дятьково —Любохна закончен ремонт водоотводных труб. А в райцентре продолжаются дорожные работы на улице Московской.

Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.