В брянском аэропорту побывал «Сухой Суперджет»

В группе брянского аэропорта во ВКонтакте опубликовали видеоролик, снятый в салоне побывавшего в аэропорту в среду современного отечественного самолета «Сухой Суперджет» во время взлета.

На видео запечателен фрагмент, когда лайнер разгоняется на взлетной полосе, отрывается от земли и начинает набирать высоту.

Один из комментаторов опубликовал ролик, где этот же самолет снять во время взлета с точки рядом с летным полем.

Регулярные и чартерные рейсы из брянского аэропорта выполняются самолетами других типов, поэтому «Сухой Суперджет» в наших краях гость нечастый. Зачем он прилетал в Брянск, не уточняется.

Ранее в группе аэропорта опубликовали расписание вылетов с 1 июня. Но будет ли открыто авиасообщение в эту дату, пока неизвестно, а в расписании возможны изменения.