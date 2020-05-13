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В брянском аэропорту побывал «Сухой Суперджет»

Опубликовано Сегодня, 10:22

В группе брянского аэропорта во ВКонтакте опубликовали видеоролик, снятый в салоне побывавшего в аэропорту в среду современного отечественного самолета «Сухой Суперджет» во время взлета.

На видео запечателен фрагмент, когда лайнер разгоняется на взлетной полосе, отрывается от земли и начинает набирать высоту.

Один из комментаторов опубликовал ролик, где этот же самолет снять во время взлета с точки рядом с летным полем.

Регулярные и чартерные рейсы из брянского аэропорта выполняются самолетами других типов, поэтому «Сухой Суперджет» в наших краях гость нечастый. Зачем он прилетал в Брянск, не уточняется.

Ранее в группе аэропорта опубликовали расписание вылетов с 1 июня. Но будет ли открыто авиасообщение в эту дату, пока неизвестно, а в расписании возможны изменения.

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