Брянцы делятся в соцсетях фотографиями животных
Участники паблика «Подслушано Брянк» во ВКонтакте начали делиться фотографиями животных, пойманных вне дома.
Старт дала фотография декоративного ежика, который, как пишет автор публикации, был замечен в Майском парке, где автор, видимо, побывал в нарушение самоизоляции. Ведь запрет на посещение парков пока не отменен. Снимок был опубликован поздним вечером четверга.
Не успели участники паблика нарадоваться снимку, этафету уже в пятницу продолжил другой участник, выложивший в группу фото крота.
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