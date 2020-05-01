Брянцы делятся в соцсетях фотографиями животных

Участ ники паблика «Подслушано Брянк» во ВКонтакте начали делиться фотографиями животных, пойманных вне дома.

Старт дала фотография декоративного ежика, который, как пишет автор публикации, был замечен в Майском парке, где автор, видимо, побывал в нарушение самоизоляции. Ведь запрет на посещение парков пока не отменен. Снимок был опубликован поздним вечером четверга.

Не успели участники паблика нарадоваться снимку, этафету уже в пятницу продолжил другой участник, выложивший в группу фото крота.