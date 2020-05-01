Ночь музеев в Брянске пройдет в режиме онлайн

В этом году Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет, несмотря на режим самоизоляции, но с поправкой на него будет проводиться в режиме онлайн. В частности, в этом формате ее проведет Брянский государственный краеведческий музей. Об этом сообщается на его странице во ВКонтакте.

Программа акции в краеведческом музее в этом году посвящена юбилею Победы. Вниманию посетителей будет предложена экспозиция «Брянская улица», в основу которой лег сюжет одноименной военной песни. Экспонаты расскажут о боевом пути брянцев от Орла до Берлина.

Выставка «Шумел сурово брянский лес...» расскажет о партизанском движении региона. В ней представленные подлинные экспонаты из фондов музея, иллюстрирующие жизнь и быт партизан.

А завершит выставочный цикл экспозиция по мотивам флэшмоба «Победа в каждом окне».

Сотрудники музея и литературного клуба при нем прочитают стихи брянских поэтов-фронтовиков.

Участников «Ночи музеев» ждут также лекция о брянцах, штурмовавших Рейхстаг, мастер-класс по лекарственным растениям региона «Партизанская аптека», серия показов документальных фильмов о войне и другие мероприятия. А самые юные участники смогут изготовить своими руками открытку ко Дню Победы.

Большинство активностей будут доступны на сайте музея до конца мая.

Акция в краеведческом музее стартует вечером субботы, 16 мая. Для участия надо будет только открыть официальный сайт музея.