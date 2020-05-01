Жители села в Брянском районе остались без газа
Жители дома №4 по улице Ленина села Отрадное в Брянском районе с 12 мая остались без газа.
Изначально газовики предпредили их о плановых работах на участке газопровода в Глинищеве с 8:00 до 17:00 12 мая. Но по завершении этого срока газ в квартиры не вернулся. Две следующих дня люди оставались без газа. Не восстановили газоснабжение даже тем, у кого заключены прямые договоры на поставку газа.
При этом максимальная длительность перерыва в газоснабжении жилья составляет 4 часа в месяц.
Руководитель брянского Центра защиты прав граждан Евгений Зорин обратился к губернатору Александру Богомазу и областному прокурору с тем, чтобы они разобрались в инциденте и наказали виновных. Он считает, что абонплата за газ жителям дома должна быть пересчитана с учетом перерыва.
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