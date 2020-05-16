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«Чистая планета» помогла жителям Новостройки вывезти мусор, собранный ими во время экоуборки

Опубликовано Вчера, 10:19

На прошлой неделе к региональному оператору по обращению с ТКО обратились молодая мама Антонина Романенко. Она рассказала, что живет на Новостройке и прогуливаясь с ребенком вдоль речки Снежка, за железнодорожным полотном Рижского поста и возле садового общества «Буревестник», была возмущена огромным количеством мусора, разбросанным по всей прибрежной зоне. Антонина вместе с другими такими же активными и неравнодушными мамами провели уборку этой зеленой территории. И что особенно ценно - в этом им помогали их маленькие дети. Собранный мусор они упаковали в пакеты, но вывезти его, чтобы выбросить в бункер для отходов, у них возможности нет.

«Мы сразу откликнулись на обращение Антонины. И уже на следующий день вывезли собранный ими мусор. В этом нам помогло ООО «Спецавтопредприятие» - транспортная компания, которая отвечает за вывоз ТКО в том районе. Замечательно, что у нас в городе живут такие неравнодушные люди, которые, гуляя по зеленой территории не смогли пройти мимо и позаботились о чистоте вокруг! Особенно важно, что эти мамы не только сами творят добрые дела, но и учат этому своих детей, понимают, как важно с раннего возраста прививать культуру обращения с отходами и любовь к природе. Спасибо вам за активную жизненную и гражданскую позицию!», — прокомментировал решение руководства компании генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

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