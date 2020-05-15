123 жителя Брянщины с начала года пострадали от укуса клеща

За четыре месяца 2020 года 123 жителя Брянщины обратились к врачам после укусов клеща.

За прошлый год в регионе от укусов клеща пострадали 1954 человека, было выявлено 80 случаев болезни Лайма, а на 22 территориях зарегистрирован клещевой борелиоз. Заболеваемость болезнью Лайма в прошлом году составлила 6,65 на 100 тысяч населения, что в 2,1 раза больше, чем в 2018 году.

В этом году клещи на территории региона начали проявлять активность уже в марте из-за аномально теплой зимы.