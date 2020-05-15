Брянцев возмутил покос травы на Советской улице

Жителей Советской улицы Брянска возмутил варварский покос травы на ней.

Рабочие скосили кусты папоротника, которые жители улицы купили за свой счет и посадили сами. Из семи высаженных ими кустов осталось только два.

Жители улицы утверждают, что лучше сами бы прорвали траву вручную.