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Брянцев возмутил покос травы на Советской улице

Опубликовано Сегодня, 09:30

Жителей Советской улицы Брянска возмутил варварский покос травы на ней.

Рабочие скосили кусты папоротника, которые жители улицы купили за свой счет и посадили сами. Из семи высаженных ими кустов осталось только два.

Жители улицы утверждают, что лучше сами бы прорвали траву вручную.

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