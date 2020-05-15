В Брянске перегородили вход в притон для маргиналов

В Брянске на углу улиц Красноармейской и Луначарского закрыли металлопрофилем проход во двор заброшенного дома, который стал пристанищем для бездомных, алкоголиков, наркоманов и прочих маргиналов.

Зимой внутри дома периодически жгли костры, что становилось причиной пожаров, а охотники за цветным металлом жгли изоляцию проводов, оставляя после себя ужасный запах.

По крыше дома периодически лазят подростки, бьют бутылки и шифер.

Жители соседних домов выразили радость, что проход во двор проблемного дома теперь закрыт. Но отмечают, что не было бы лишним заколотить окна. Ведь попасть внутрь дома можно и через них.