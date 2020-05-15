Столичный блогер Варламов раскритиковал брянские остановки

Столичный блогер и путшественник Илья Варламов (Одуван) опубликовал в выходные в своем блоге на платформе «Живой журнал» критический пост об установках, которые в Брянске ставят на улицах, ремонтируемых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Остановочные павильоны из металлопрофиля блогер сравнил с навесами для мусорных баков.

«Все это просто убогое дешевое г..но. Профлистом можно огораживать стройплощадки, но не людей, которые каждый день стоят в ожидании своего автобуса.

Специально для чиновников Брянска напоминаю, что хорошая остановка – это не только антивандальный павильон, который защищает от осадков, но и приятный внешний вид, удобное расписание и карта маршрутов общественного транспорта. Есть даже варианты с индивидуальной прокладкой маршрута, обогревом и зарядкой для гаджетов, но они, конечно, стоят совсем других денег. Автобусная остановка даже может быть произведением искусства!», — написал блогер.

Впервые Варламов написал о Брянске в 2015 году. Посетив тогда наш город, блогер назвал его «столицей русского уныния».