Перевозчики отходов обнаружили в Брянске места темной силы. В список проклятых адресов попали контейнерные площадки, расположенные по улицам Трудовой, 5, Медведева, 56 и Кромской, 43.

- А как иначе можно объяснить то, что именно эти места, словно магнитом, притягивают нарушителей правил парковки и хулиганов, которые постоянно переворачивают накопители для раздельного сбора отходов?! – резюмируют водители мусоровозов.

Сегодня региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области направил в правоохранительные органы очередное заявление с просьбой привлечь к административной ответственности и оштрафовать очередного «автохама», из-за которого перевозчик не смог вовремя, согласно графику, забрать отходы.