На Брянщине начали принимать весенние работы по восстановлению лесов

Начальник регионального управления лесами Владимир Дзубан участвовал в приемке лесокультурных работ в Злынковском лесничестве. Об этом в понедельник сообщил официальный сайт управления.

Восстановление лесов в этом году выполнено на площади 2,4 тыс. га, что составляет 85% планового показателя. В том числе выполнено 95% планового задания по лесовосстановлению.

Восстановление лесов на площади более 400 га пришлось перенести на осень из-за коронавируса.