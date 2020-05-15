Расписание электричек между Новозыбковом и Унечей изменилось
Пригородные поезда между Унечей и Новозыбковом с понедельника следуют по сокращенному маршруту — до Туросны. По участку от Туросны до Новозыбкова движения нет. Об этом сообщили в брянском филиале РЖД.
Речь идет о поездах №№ 6905 и 6906.
По сокращенному маршруту электрички будут курсировать до 29 мая.
Движение между Туросной и Новозыбковом пришлось временно прекратить из-за ремонта однопутного участка пути между Туросной и Манюками.
Актуальное расписание поездов, включая курсирующие по Брянщине электрички, можно посмотреть в разделе «Пассажирам» на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС (ВАТС) в 2019 году, по данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг».
Железнодорожники приступили к проведению плановых ремонтно-путевых работ в Брянском регионе МЖД. Они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок.
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ведут планомерную работу по предотвращению хищений с электросетевых объектов энергооборудования и его элементов. С начала года специалистами блока безопасности энергокомпаний выявлено более 80 фактов хищений, общая сумма ущерба составила свыше 9 миллионов рублей. Наибольшее количество таких преступлений зафиксировано в филиалах «Нижновэнерго» (14), «Воронежэнэнерго» (12), «Ярэнерго» (10).
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.