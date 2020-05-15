Расписание электричек между Новозыбковом и Унечей изменилось

Пригородные поезда между Унечей и Новозыбковом с понедельника следуют по сокращенному маршруту — до Туросны. По участку от Туросны до Новозыбкова движения нет. Об этом сообщили в брянском филиале РЖД.

Речь идет о поездах №№ 6905 и 6906.

По сокращенному маршруту электрички будут курсировать до 29 мая.

Движение между Туросной и Новозыбковом пришлось временно прекратить из-за ремонта однопутного участка пути между Туросной и Манюками.

Актуальное расписание поездов, включая курсирующие по Брянщине электрички, можно посмотреть в разделе «Пассажирам» на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».