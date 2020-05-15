В Брянске решили возобновить отопительный сезон

Стало известно, в каких районах коронавирус все еще не появился

Жители города сами выбрали это место для благоустройства

Первыми батареи уже в понедельник включили в социальных учреждениях, на очереди — жилые дома брянцев.

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