Умерший в Брянске председатель Совета ветеранов участвовал в последнем бою с фашистами

В сообществе «ДЕСНЯНСКАЯ ВОЛНА — Брянск (новости)» во Вконтакте рассказали об участии в последнем бою с фашистами на территории Чехословакии скончавшегося недавно председателя областного Совета ветеранов Сергея Панкова.

Тот бой завершился только 12 мая, и в нем погибли 56 солдат и офицеров Красной армии и 46 чехословацких партизан. Красноармейцы вместе с партизанами противостояли немцам, которые с боями пробивались на запад, чтобы сдаться американцам в рассчете, что те отнесутся к ним гуманнее, чем красноармейцы, которые врага по понятным причинам не жалели, особенно эсесовцев, которых среди находившихся в Чехословакии немцев было немало. Эсесовцы отбивались до последнего патрона. Но в итоге их командованию пришлось подписать капитуляцию. В плен были взяты 6 тысяч немецких солдат и офицеров, а их командиры, подписавшие акт капитуляции, после этого покончили с собой.

После этого боя Сергея Панкова представили к медали «За боевые заслуги».

«Ездового транспортной роты гвардии красноармейца Панкова Сергея Алексеевича за то, что он на протяжении наступательных боёв полка несмотря на обстрел и бомбардировку полка своевременно и бесперебойно снабжал роты боеприпасами, сберёг коня и эвакуировал с поля боя 25 раненных бойцов», — говорится в его наградных документах.

Ранее мы сообщали, что Сергей Панков умер 13 мая 2020 года.