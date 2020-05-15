Синоптики обещают брянцам теплый июнь

Синоптики пообещали брянцам, что погода в июне будет в пределах месячной нормы, то есть преимущественно теплой. Тепло в первый месяц лета будет и в других областях Центральной России: Смоленской, Орловской, Подмосковье и других.

Пока в Брянске и области сохраняется прохладная и дождливая погода, однако ситуация может начать выправляться уже в ближайшие выходные.

Ранее мы сообщали, что из-за похолодания в Брянске прищлось возобновить отопительный сезон.