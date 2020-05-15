В Брянске продолжается суд над блогером Алексанлром Коломейцевым
В понедельник в Брянске прошло очередное заседание суда над блогером Александром Коломейцевым. Блогер и бизнесмен обвиняется по пяти статьям УК РФ. В числе инкриминируемых ему преступления оскорбление представителя власти, нарушение неприкосновенности частной жизни, нанесение побоев и другие.
После первого заседания суда, которое превратили в балаган сторонники подсудимого, вступая в перепалки с приставами и представителями обвинения, фактически не дав начать рассмотрение дел по существу, пускать их в зал суда перестали. На состоявшемся 15 мая очередном заседании они поддерживали блогера на улице. Так было и в понедельник, 18 мая, но, возможно, из-за дождя сторонников подсудимого у здания суда насчитывалось не более десятка.
Рассмотрение судом дел против Коломейцева продолжается.
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