Брянские добровольцы восстановили разрушенную печь на партизанской стоянке
Брянские добровольцы из отряда по поиску пропавших людей «Лиза Алерт» восстановили разрушенную вандалами печь на стоянке Виноградова в окрестностях Брянска. Об этом они рассказали на странице отряда во ВКонтакте.
«Совсем недавно мы увидели жуткую новость о том, что вандалы разрушили печку, которая долгое время украшала одно из самых памятных мест Брянщины — стоянку партизанского отряда им. А. И. Виноградова.
Вероятно, это сделали те же люди, которые оставляют после себя кучи мусора и портят всё там, где отдыхают.
Добровольцы отряда Лиза Алерт не смогли остаться равнодушными и быстро среагировали на случившееся.
Мы чтим и уважаем историческую память этих мест. Кроме того, мы проводим отрядные учения в зоне стоянки много лет подряд.
Ребята отряда своими силами восстановили вырванную жаровню и печь. Теперь стоянка выглядит по-прежнему! Мы очень надеемся, что таких происшествий будет меньше!
Давайте любить и уважать нашу историю; созидать, а не разрушать мир, который нас окружает. Давайте преумножать красоту, а не уничтожать ее!», — говорится в сообщении волонтеров.
Ранее неизвестные вандалы вырвали из печи жаровню. Волонтеры восстановили печь в прежнем виде.
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