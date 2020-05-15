Брянские добровольцы восстановили разрушенную печь на партизанской стоянке

Брянские добровольцы из отряда по поиску пропавших людей «Лиза Алерт» восстановили разрушенную вандалами печь на стоянке Виноградова в окрестностях Брянска. Об этом они рассказали на странице отряда во ВКонтакте.

«Совсем недавно мы увидели жуткую новость о том, что вандалы разрушили печку, которая долгое время украшала одно из самых памятных мест Брянщины — стоянку партизанского отряда им. А. И. Виноградова.

Вероятно, это сделали те же люди, которые оставляют после себя кучи мусора и портят всё там, где отдыхают.

Добровольцы отряда Лиза Алерт не смогли остаться равнодушными и быстро среагировали на случившееся.

Мы чтим и уважаем историческую память этих мест. Кроме того, мы проводим отрядные учения в зоне стоянки много лет подряд.

Ребята отряда своими силами восстановили вырванную жаровню и печь. Теперь стоянка выглядит по-прежнему! Мы очень надеемся, что таких происшествий будет меньше!

Давайте любить и уважать нашу историю; созидать, а не разрушать мир, который нас окружает. Давайте преумножать красоту, а не уничтожать ее!», — говорится в сообщении волонтеров.

Ранее неизвестные вандалы вырвали из печи жаровню. Волонтеры восстановили печь в прежнем виде.