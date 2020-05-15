В Фокинском районе семья собрала и вывезла гору мусора из леса у мясокомбината

Семья с двумя детьми в Фокинском районе Брянска решила на самоизоляции провести время с пользой. Они вышли в лес у мясокомбината, собрали там город мусора и вывезли его на машине главы семьи.

О своем поступке рассказала в сообществе «Подслушано Брянск» его участница Елизавета Новоселова.

«Очень приятно самим на душе. Кто ещё хочет с нами присоединяйтесь в следующий раз», — написала она.

Большинство комментаторов отнеслись к поступку земляков с одобрением.